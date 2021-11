Eén dag cel voor vrouwen die pizzakoerier (17) aanrandden en filmden

Twee 25-jarige vrouwen uit Alkmaar zijn veroordeeld tot één dag gevangenisstraf voor het aanranden en filmen van een 17-jarige pizzakoerier. Ook hebben ze taakstraffen van 120 en 60 uur gekregen en moet één van hen 750 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Het OM had drie maanden gevangenisstraf geëist. De straf is veel lager geworden omdat er volgens de rechter geen sprake was van een 'vooropgezet plan'. Bovendien heeft één van de vrouwen het slachtoffer niet aangeraakt, aldus de rechter. Ze maakte enkel seksueel getinte opmerkingen en filmde wat er gebeurde.

De pizzakoerier belde vorig jaar mei overstuur met 112 en zei dat hij aangerand was in een huis in Alkmaar. Na onderzoek bleek dat de vrouwen hem gevraagd hadden naar binnen te komen, omdat hun pizza anders koud zou worden. Eenmaal binnen kneep één vrouw, gekleed in een sm-pakje, de jongen in zijn geslachtsdeel. De andere vrouw, die een badjas droeg, filmde het.

Paniek

De jongen verklaarde na afloop boos en in paniek op zijn werk te zijn teruggekomen, waar hij begon te hyperventileren. In het verleden zou hij door een stiefvader zijn misbruikt en deze aanranding haalde daar de trauma's van naar boven, schrijft NH Nieuws.

Omdat het slachtoffer na het incident niet meteen weer aan het werk kon, eiste de officier van justitie ook dat de vrouwen een schadevergoeding van bijna 1200 euro aan hem zouden betalen. Volgens de rechter is dat bedrag niet goed genoeg onderbouwd, en kan het daarom niet volledig worden verhaald op de daders.