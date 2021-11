Mediamarkt stopt met afnemen vingerafdrukken personeel na kritiek FNV

Elektronicaketen Mediamarkt zegt te gaan stoppen met het afnemen van vingerafdrukken van medewerkers. De bekendmaking volgt op forse kritiek van de FNV. De vakbond noemde het een vergaande inbreuk op de privacy van het personeel.

Personeel mocht alleen met een scan op bepaalde plekken in het bedrijf komen. De maatregel was er volgens Mediamarkt uitsluitend op gericht om beveiligingsrisico's te beperken. Een toegangspas kon bijvoorbeeld worden verloren, of aan verkeerde mensen worden gegeven.

Uit de verklaring van vandaag wordt niet duidelijk wanneer het winkelbedrijf precies stopt met de praktijk. Het bedrijf zegt alleen dat het ermee ophoudt en dat het bezig is met een "traject gericht op het uitfaseren van het gebruik van vingerscans van medewerkers".

'Het is geen kerncentrale'

De FNV snapt niet waarom er van alle beveiligingsopties juist voor vingerafdrukken is gekozen. "We hebben het hier over de Mediamarkt, niet over een kerncentrale of het hoofdkwartier van de geheime dienst", zei Onur Erdem, bestuurder van FNV Handel eerder vandaag. Ook stelde hij dat het bedrijf niet zegt wat er met de verzamelde gegevens gebeurt.

Mediamarkt meldt dat de vingerafdrukken niet voor andere doeleinden zijn gebruikt, zoals het controleren van aanwezigheid. Verder zijn de gegevens centraal bewaard gebleven in een beveiligd systeem en worden de data automatisch verwijderd zodra deze "niet langer noodzakelijk zijn voor het beveiligingsdoel".