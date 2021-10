T-Mobile-klanten krijgen verkeerde sms'jes: Welkom in Finland, Welkom in België

Klanten van telecombedrijf T-Mobile krijgen sms'jes waarin ze welkom worden geheten in het buitenland, terwijl ze gewoon in Nederland zijn. "Welkom in België. (...) Meer weten over je gebruik in dit land? Benader je telecombeheerder", staat in het bericht. Klanten worden ook verwelkomd in onder meer Finland, Bulgarije en Duitsland.

Volgens T-Mobile gaat het om oude welkomberichtjes en kunnen klanten de sms'jes gewoon negeren. "Ze hoeven zich geen zorgen te maken, al snappen we dat het verwarrend kan overkomen", zegt een woordvoerder.

De verkeerde sms'jes zijn het gevolg van netwerkonderhoud. maar naar de precieze oorzaak wordt nog gezocht. Het bedrijf weet niet wanneer het probleem is verholpen en hoeveel klanten de berichtjes tot nu toe hebben ontvangen. Ook klanten van Simpel, Ben en Tele2, die onder T-Mobile vallen, krijgen de sms'jes.