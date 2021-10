'Vader van de tiramisu' op 93-jarige leeftijd overleden

De 'vader van de tiramisu', Ado Campeol is overleden. De 93-jarige Italiaan staat bekend als de man die het dessert wereldberoemd heeft gemaakt. Zijn kok en zijn vrouw stonden aan de wieg van het toetje, dat bestaat uit mascarpone, lange vingers, koffie, suiker en marsala.

Campeol was eigenaar van een restaurant in het noorden van Italië, waar het toetje in 1972 op het menu kwam. Verscheidene andere koks eisen de eer op voor het bedenken van het toetje, maar alom wordt aangenomen dat tiramisu in het restaurant van Campeol voor het eerst werd opgediend.

Volgens Campeols kok was tiramisu het product van een fout in de keuken. Hij probeerde vanille-ijs te maken, maar liet per ongeluk mascarpone in een bak met eieren en suiker vallen, waarna hij de combinatie zeer smaakvol vond en de vrouw van Campeol erbij riep. Samen voegden ze lange vingers gedrenkt in koffie toe. De rest is geschiedenis.

Beur me op

Het dessert is niet gepatenteerd, waardoor het ook in allerlei minder smaakvolle versies verkocht wordt. Er zijn allerlei variaties in omloop, maar het recept van Campeol is door de officiële Accademia Italiana della Cucina erkend als de 'echte' tiramisu. De naam betekent vrij vertaald "trek me op" of "beur me op".

De gouverneur van de Italiaanse regio Veneto reageert bedroefd op het overlijden van Campeol. "We verliezen een ster in de geschiedenis van eten en wijn."