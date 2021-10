Wintertijd: de klok gaat vannacht weer een uurtje terug

Komende nacht komt er weer een einde aan de zomertijd. Om 03.00 uur gaat de klok terug naar 02.00 uur. De nacht duurt dus een uur langer. Na vannacht staat de klok weer gelijk aan de standaardtijd, ofwel de 'wintertijd'.

In alle landen van de Europese Unie worden de klokken vannacht verzet. In bijvoorbeeld Rusland en Turkije wordt geen zomertijd gehanteerd, waardoor het huidige tijdsverschil van één uur wordt vergroot tot twee uur. Ook de overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd; het tijdsverschil met de eilanden is na vannacht vijf in plaats van zes uur.

De afgelopen jaren zijn er felle discussies gevoerd over het afschaffen van de verplichte wisseling tussen winter- en zomertijd. De Europese Commissie en een meerderheid van het Europees Parlement wilden ervan af, omdat het verzetten van de klok slecht zou zijn voor het bioritme van mensen.

Een beslissing over de zomer- en wintertijd is begin dit jaar op de lange baan geschoven. Verschillende EU-lidstaten willen eerst weten wat de effecten van zo'n maatregel zouden zijn.

Energiebesparing

Nederland kent sinds 1977 zomertijd, bedoeld om energie te besparen. Omdat het in de zomer zo vroeg licht wordt, gaat er veel daglicht verloren. Door de klok een uur vooruit te zetten, is het 's avonds een uur langer licht.

In de nacht van 26 op 27 maart 2022 gaat de zomertijd weer in.