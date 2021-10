Zeven mensen naar ziekenhuis door koolmonoxide Den Haag

Zeven mensen zijn vanmiddag naar het ziekenhuis gebracht nadat ze koolmonoxide hadden ingeademd in een appartementencomplex in Den Haag. Het gaat om twee bewoners en om vijf politieagenten die de getroffen woningen hadden ontruimd, meldt Omroep West,

De politie en de brandweer rukten vanmiddag uit naar het complex aan de Melis Stokelaan nadat een koolmonoxidemelder was afgegaan. Uit metingen in tientallen woningen bleek rond 14.30 uur dat er in drie appartementen inderdaad koolmonoxide vrijkwam.

Bij de ontruiming van die woningen ademden twee bewoners en vijf politieagenten te veel van het schadelijke gas in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekendgemaakt.

Rond 16.00 uur waren de drie betrokken woningen gelucht. De brandweer heeft ze vrijgegeven.