Jongen (14) komt om door koolmonoxide in Den Haag

Koolmonoxide, ook wel "de stille moordenaar" genoemd omdat je niets ruikt, komt vrij in slecht geventileerde ruimtes. Ouderwetse geisers of kachels zijn berucht, maar het gas kan ook vrijkomen bij cv-ketels waarvan de luchttoevoer of rookafvoer niet goed geregeld is. Symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid, benauwdheid, in elkaar zakken, duizeligheid en het verliezen van het bewustzijn.

Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld elf personen door koolmonoxidevergiftiging. Nog eens 150 slachtoffers belanden in het ziekenhuis.