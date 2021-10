Operaties kinder-IC Maastricht uitgesteld om personeelstekort

Het academisch ziekenhuis in Maastricht stelt operaties uit omdat er onvoldoende personeel is voor de speciale kinder-intensivecare. Soms worden patiëntjes doorverwezen naar andere ziekenhuizen, zelfs in België of Duitsland.

"We proberen natuurlijk altijd om gaatjes te vinden om het toch door te laten gaan", zegt kinderarts Dick van Waardenburg bij 1Limburg. "Maar soms moeten we afzeggen. En dat is voor ouders een enorme klap."

Er zijn in Nederland zeven kinder-IC's in academische ziekenhuizen. Daar werken gespecialiseerde verpleegkundigen die na hun gewone opleiding tot IC-verpleegkundige nog een extra opleiding moeten volgen. Vooral het werk op de afdeling Neonatologie voor pasgeborenen vergt extra vaardigheden.

Kinderarts Van Waardenburg: "Wij hebben te maken met kleine gewichten. Je moet veel preciezer zijn. Ik zeg altijd: je moet tot twee cijfers achter de komma rekenen omdat het zo nauwkeurig luistert. Vooral natuurlijk bij heel kleine kinderen."

Minder studenten

Op dit moment zijn er minder studenten die de extra opleiding volgen of hebben gevolgd en dat is in Maastricht voelbaar. Sinds januari heeft het ziekenhuis 35 keer moeten zeggen dat er geen plek was op de IC.

Van Waardenburg: "Ouders leven heel erg naar een operatie toe. Het is vaak heel spannend. Als ze dan op het allerlaatst te horen krijgen dat het niet kan doorgaan, dan denk ik dat die ouders daar heel erg van kapot zijn."

Alsnog een extra bed

Het Maastrichtse ziekenhuis zet alles op alles om de kinderen wel te helpen. Als de operatie in Maastricht niet door kan gaan, wordt het kind vervoerd naar een van de andere ziekenhuizen met een kinder-IC in Nederland of, over de grens, in België of Duitsland. Wanneer dat door tijdgebrek niet mogelijk is, zet Sylvia Elzinga, hoofdverpleegkundige op de afdeling Neonatologie een tandje bij. Ze regelt dan alsnog personeel voor een extra bed.

"Hoe ik dat doe? Door mensen over te laten werken, extra diensten te draaien. Maar als leidinggevende wil ik dat niet", zegt ze. "Mijn mensen hebben ook hun rust nodig. Het moet niet zo zijn dat ze elke keer gebeld of geappt worden of ze alsjeblieft een extra dienst komen draaien."

Het tekort aan personeel voor kinder-IC's wordt in Maastricht niet direct gelinkt aan corona, hoewel vorig jaar wel bleek dat er soms personeel wordt overgeheveld naar de intensive care voor volwassen.

In 2018 ontstond commotie omdat het VU-medisch centrum in Amsterdam een opnamestop voor kinderen bekendmaakte, ook toen wegens personeelstekort op de kinder-IC. Er werden zelfs vragen in de Tweede Kamer gesteld toen de kinder-IC even later werd gesloten. De capaciteit in Amsterdam bleef echter op peil omdat de kinder-IC in het AMC wel open bleef en de gespecialiseerde verpleegkundigen van de VU en AMC daar samen konden worden ingezet.