Koningin Elizabeth moet twee weken langer rust houden

Het gaat nog niet goed met de gezondheid van de Britse koningin Elizabeth. Ze moet nog eens twee weken rust houden en zal de komende tijd nog geen officiële bezoeken afleggen, laat Buckingham Palace in een verklaring weten.

De 95-jarige koningin kan wel eenvoudige taken uitvoeren. Dat kunnen werkzaamheden aan een bureau en ontmoetingen via videoverbindingen zijn.

Het lijkt erop dat ze maar bij een deel van de herdenkingsceremonies voor het einde van de Eerste Wereldoorlog aanwezig zal zijn. Die worden op 13 en 14 november gehouden. Het Paleis zegt dat de koningin er de 14e bij wil zijn.

Op 20 oktober zou ze een bezoek brengen aan Noord-Ierland, maar dat ging op het laatste moment niet door. Artsen schreven haar toen een paar dagen rust voor. Later werd bekend dat ze een nacht in het ziekenhuis had doorgebracht. Het was voor zover bekend de eerste keer sinds 2013 dat dat gebeurde.

Het was al duidelijk dat ze niet bij de klimaattop in Glasgow zal zijn, die dit weekend begint.