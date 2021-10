Barneveldse pluimveeboeren 'enorm geschrokken' van ruiming kippen

"Het lijkt gewoon alsof je in een slechte film terechtkomt", zeggen Jurian en Deborah Bijmolen. Bij hun pluimveebedrijf in Barneveld zijn woensdag bijna 10.000 kippen preventief geruimd. De eigenaren van de zorgboerderij zijn daar enorm van geschrokken, zeggen ze tegen Omroep Gelderland.

Een dierenarts die eerder in de week de pluimveehouder bezocht, bleek na onderzoek ook bij het bedrijf in Zeewolde te zijn geweest waar vogelgriep werd vastgesteld. "Hij is daar én hier niet in de buurt van de kippen gekomen, maar toch leek het de NVWA beter tot ruiming over te gaan", legt Jurian Bijmolen uit. De NVWA wil volgens Bijmolen geen enkel risico lopen.

Hoewel het pijn doet, snapt het echtpaar wel dat de ruiming nodig was. "Er zitten in Barneveld 277 pluimveehouders binnen een straal van 10 kilometer. Stel dat hier vogelgriep was, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest."

Zorgboerderij

Op de boerderij werken mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ruiming vond daarom gisteren na 17.00 uur plaats, zodat deze medewerkers het niet zouden zien. "Vanochtend hebben we hun verteld dat de kippen er niet meer zijn", legt Deborah Bijmolen uit. "De mensen zijn aardig geschrokken en stelden veel vragen."

Het koppel is niet van plan bij de pakken neer te zitten. "We hebben elkaar en onze deelnemers. Samen willen we dit snel achter ons laten en doorgaan. Daar gaan we ons volledig voor inzetten."