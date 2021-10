60.000 mensen wachten op verklaring omtrent gedrag door storing

Justis krijgt doorgaans 5000 vog-aanvragen per dag binnen. Vorig jaar werden ruim 1,2 miljoen verklaringen afgegeven. De 60.000 aanvragen die nu niet verwerkt konden worden zijn aanvragen die in de periode voor de uitval van het systeem op 15 oktober zijn gedaan. Sindsdien kunnen er geen nieuwe aanvragen worden ingediend.

Doorgaans krijgen mensen hun vog één tot vier weken na de aanvraag thuisgestuurd. Justis zegt dat die termijn vooralsnog wordt gehaald. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zegt dat medewerkers van Justis overwerken om de achterstand in te lopen. "De output van de vog-printer en de verwerking door postkamers wordt opgeschaald." Ook PostNL streeft ernaar om de brieven binnen 24 uur te bezorgen.

Tijdelijk werken zonder vog

In verschillende sectoren kan een medewerker niet beginnen met werken zonder vog. Nu de storing nog niet is opgelost mag een werkgever onder deze omstandigheden zelf bepalen of medewerkers tijdelijk zonder vog mogen werken.

De woordvoerder laat weten het te betreuren dat bedrijven en (nieuwe) medewerkers in onzekerheid zitten door de storing. "We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening weer snel op orde is."

Wanneer het probleem zal zijn opgelost en mensen weer een vog-aanvraag kunnen indienen, is nog onduidelijk. Deze week zal de storing waarschijnlijk nog niet zijn verholpen, aldus Justis.