100-jarige Amsterdamse bioscoop Tuschinski is vanaf nu koninklijk

De bioscoop werd 100 jaar geleden opgericht door Tuschinski, Hermann Gerschtanowitz en Herman Ehrlich. Zij werden in de oorlog alle drie naar Duitsland gedeporteerd en kwamen om in verschillende concentratiekampen. Bij de toekenning waren drie afstammelingen van Gerschtanowitz aanwezig, twee kleinzoons Max en Ronnie en zijn achterkleinzoon, presentator Winston Gerschtanowitz.

Het gebouw in het centrum van de hoofdstad geldt als architectonisch hoogtepunt, met een unieke combinatie van Amsterdamse School, jugendstil en art deco. De afgelopen jaren zijn alle zalen zo veel mogelijk teruggebracht in de originele stijl. Dit jaar werd Tuschinski nog uitgeroepen tot de mooiste bioscoop ter wereld door het gezaghebbende Britse Time Out Magazine.

De NOS maakte twee weken geleden deze reportage vanwege het 100-jarig bestaan van het filmhuis: