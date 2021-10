Diesel op rantsoen voor wegtransport in China

In delen van China kunnen als gevolg van een dieseltekort vrachtwagens nog maar beperkt diesel tanken. Het tekort aan deze brandstof komt boven op het tekort aan steenkool en aardgas dat al tot stroomuitval leidt, schrijft de nieuwssite Nikkei Asia.

Een vrachtwagenverkoper in de noordelijke provincie Hebei zegt dat vrachtwagenchauffeurs nog maar 100 liter mogen tanken, terwijl de tankinhoud van veel trucks honderden liters is. In de oostelijke provincie Anhui mag meer worden getankt, maar dan moet daar wel meer voor worden betaald.

Gemiddeld is de prijs van een liter diesel in China sinds het begin van dit jaar met 30 procent gestegen. Tegelijkertijd nam de vraag toe, omdat bedrijven diesel aanschaffen voor generatoren die gaan draaien als de stroom uitvalt.

Gevolgen wereldwijd

"Het huidige dieseltekort gaat vermoedelijk gevolgen hebben voor het langeafstandstransport en ook voor goederen voor markten buiten China", zei China-specialist Mattie Bekink van The Economist tegen de BBC. "Afhankelijk van de duur van de krapte, levert dat problemen op voor de wereldwijde distributie van goederen."

Het wereldwijde tekort aan grondstoffen is een gevolg van de coronacrisis. De vraag nam plotseling af, met name toen China vorig jaar op slot ging. Aanbieders van grondstoffen schroefden hun productie terug. Nu het herstel op gang gekomen is, is de vraag groot, maar het aanbod nog laag.