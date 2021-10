NZa ziet coronadruk oplopen, ziekenhuizen Brabant schalen planbare zorg af

De ziekenhuizen staan op het punt om de planbare zorg opnieuw af te schalen vanwege de toenemende coronadruk. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Op dit moment kunnen de ziekenhuizen de druk nog wel aan, maar vanwege de toename van het aantal coronapatiënten op de IC's en andere ziekenhuisafdelingen wordt dat steeds moeilijker.

"We verwachten dat de druk op de zorg de komende tijd weer verder zal toenemen", zegt de NZa. Dat komt volgens de toezichthouder niet alleen door de toename van het aantal IC- en ziekenhuisopnames, maar ook door het ziekteverzuim onder het personeel.

Druk bij huisartsen

Ook bij de huisartsen loopt de druk op. Zij behandelen ook coronapatiënten en mensen met ggz-problematiek die door wachtlijsten nog geen gespecialiseerde hulp kunnen krijgen. Daarnaast doen ze vaccinaties en volgen ze patiënten van wie de zorg is uitgesteld. Maar ook fysiotherapeuten en de wijkverpleging zien de druk toenemen.

Volgens de NZa leidt die druk landelijk nog niet tot afschaling van de ziekenhuiszorg. Maar vijf ziekenhuizen geven aan de zogenoemde kritiekplanbare zorg, die binnen zes weken geleverd moet worden om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen, niet volgens de planning te kunnen leveren. Twee van die ziekenhuizen zeggen dat niet binnen zes weken te kunnen doen. Dat is in lijn met hoe het er in voorgaande weken uitzag, aldus de NZa.

In Brabant al afschaling

Brabantse ziekenhuizen nemen ondertussen al wel maatregelen, meldt Omroep Brabant. Het Regionaal Overleg Acute Zorg van de samenwerkende ziekenhuizen in Brabant zegt dat er tussen de 5 en de 10 procent van de 'normale' zorg wordt afgeschaald. "Het is een beroerde situatie", zegt ROAZ-voorzitter Bart Berden.

Wanneer de druk op de IC's toeneemt leidt dat tot toenemende druk op de kritiek planbare zorg die afhankelijk is van de IC-bedden. Dat gaat dan bijvoorbeeld om open hartoperaties en transplantaties.

"We bekijken samen met ziekenhuizen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars hoe deze zorg, net als de acute zorg, bij toenemende coronadruk hoe dan ook kan blijven doorgaan", stelt de NZa.

De instantie schat in dat er nog tussen de 180.000 en 200.000 operaties uitgevoerd moeten worden die zijn uitgesteld als gevolg van de pandemie. Zo'n 61.000 zijn er al ingepland, blijkt uit gegevens van 44 van de 73 ziekenhuizen.