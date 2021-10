Vliegtuig Schiphol ontruimd na kleine brand in landingsgestel

Vanwege een kleine brand in het landingsgestel is een Transavia-toestel op Schiphol ontruimd. De brand is geblust en alle passagiers en de bemanning hebben het vliegtuig kunnen verlaten.

"De brand is ontstaan na de landing, waarschijnlijk in de buurt van het landingsgestel aan voorkant van het vliegtuig", zegt een woordvoerder van Transavia. "Passagiers moesten daardoor het vliegtuig verlaten. Dat is op een veilige en snelle manier verlopen."

'Prepare for evacuation'

"Na lang taxiën stond het vliegtuig ineens stil", vertelt een inzittende van de vlucht uit Sevilla. "Er werd iets omgeroepen als "prepare for evacuation", maar daar reageerde eigenlijk niemand op. Een paar seconden later riepen de stewards dat we naar buiten moesten."

De man stond vrij snel buiten en zag hoe de passagiers die in het midden zaten, over de vleugels het vliegtuig uit moesten. "Dat zag er wel spannend uit, want onder die vleugel was het brandje."

Het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt. De passagiers zijn in een hal opgevangen en moeten daar wachten tot hun bagage wordt vrijgegeven. Een woordvoerder van Schiphol zegt dat het overige vliegverkeer op Schiphol niet is ontregeld door het incident.

Op beelden is te zien hoe de brand geblust wordt: