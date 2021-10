Over drie jaar kan het: vliegen op waterstof naar Londen

Vliegtuigbouwer ZeroAvia ontwikkelt een vliegtuig dat waterstof in plaats van kerosine als brandstof gebruikt. Het toestel moet over drie jaar commercieel gaan vliegen tussen Rotterdam The Hague Airport en Londen. Een vliegtuig op waterstof stoot geen CO2 uit.

Het nieuwe toestel krijgt negentien zitplaatsen en wordt aangedreven door propellers. De luchthavens Schiphol en Rotterdam en de Brits-Amerikaanse vliegtuigbouwer maakten hun samenwerkingsverband vanochtend bekend.

Een kleiner prototype van ZeroAvia, met zes zitplaatsen, is al succesvol getest.

'Dit is een mijlpaal'

De samenwerking met ZeroAvia is een mijlpaal, zegt Miranda Janse, directeur van stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport, die zich inzet voor een duurzamere luchthaven. "Het brengt de expertise van de waterstofvlucht in de praktijk in Nederland."

De vliegtuigen van ZeroAvia hebben een zogeheten brandstofcel die op waterstof draait en elektrische motoren aandrijft. Om waterstof te maken is water en elektriciteit nodig. Hoe duurzaam het toestel uiteindelijk is, hangt af van de manier waarop de stroom wordt opgewekt, schrijft Omroep West.

Nu domineren vliegtuigen die vliegen op kerosine nog het luchtruim. Tijdens die vluchten komen CO2 en stikstofoxiden vrij, die slecht zijn voor de luchtkwaliteit en de natuur.

ZeroAvia wil de komende jaren grotere waterstofvliegtuigen bouwen, die ook steeds verder kunnen vliegen.