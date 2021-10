Noodweer zorgt voor overstroomde straten op Sicilië, 'dit weer is ongekend'

Het Zuid-Italiaanse eiland Sicilië is getroffen door noodweer. In de afgelopen 24 uur is al meer dan 150 millimeter regen gevallen op sommige plaatsen, waardoor overstromingen rond de stad Catania zijn ontstaan. Straten en pleinen staan volledig onder water. Er zijn zeker twee doden gevallen, melden Italiaanse media.

Door de overstromingen moest het Garibaldi-ziekenhuis in Catania worden geëvacueerd, meldt de Italiaanse krant La Repubblica. Veel huizen en bedrijven zitten ook zonder elektriciteit door een stroomstoring.

Op Sicilië en in de naburige regio Calabrië, op het vasteland, geldt code rood.

Straten staan onder water: