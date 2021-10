Recyclingbedrijf verdacht van illegaal dumpen afval op terrein in Moerdijk

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar recyclingbedrijf AVI uit Den Bosch. Het bedrijf wordt ervan verdacht 7500 ton afval illegaal te hebben gedumpt op een stuk grond in de gemeente Moerdijk.

De dumping gebeurde vorig jaar november. Een toezichthouder van de Omgevingsdienst betrapte de verdachten, schrijft Omroep Brabant. Het ging om zogenoemd shredderafval, dat ontstaat bij de verwerking van samengestelde producten, zoals auto's, witgoed en elektriciteitskabels.

Enkele maanden eerder had de provincie Noord-Brabant recyclingbedrijf AVI een dwangsom van 150.000 euro opgelegd als het een deel van het shredderafval op het eigen terrein niet zou opruimen. Dit had moeten gebeuren bij een speciale verwerker en is daardoor duur. In plaats daarvan zou het bedrijf het afval hebben gedumpt op een terrein in Moerdijk. De eigenaar van AVI ontkent dat.

Zware metalen

De eigenaar van het terrein waar het afval is gedumpt, heeft aangifte gedaan van oplichting. Hij heeft volgens Omroep Brabant verklaard dat hij niet wist dat het om shredderafval ging.

De gemeente Moerdijk schat de kosten van het opruimen van het afval op 1,1 miljoen euro. Totdat duidelijk is wie voor de kosten opdraait en er begonnen kan worden met opruimen, is het afval afgedekt om te voorkomen dat er zware metalen in de bodem komen.