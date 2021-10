NASA: 'Eerste planeet buiten ons Melkwegstelsel ontdekt'

Uit de berekeningen blijkt dat de planeet ongeveer even groot moet zijn als Saturnus. Kans op leven op die planeet is er niet: er is daar vrijwel zeker een te sterke, dodelijke straling.

"Statistisch gezien weten we dat elke ster die we aan de hemel zien, gemiddeld één planeet om zich heen heeft. In dat opzicht is het geen groot nieuws", reageert exoplaneten-deskundige Daphne Stam van de TU Delft op het nieuws. Zij was zelf niet betrokken bij dit onderzoek. "Maar het is wél nieuws dat we nu een planeet lijken te hebben gevonden bij een röntgenstralingensysteem en buiten ons eigen Melkwegstelsel."