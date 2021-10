'Met dubbele dijken kun je leven in Randstad misschien 300 jaar rekken'

Klimaatdeskundige en voormalig hoogleraar Pier Vellinga van de Wageningen Universiteit, die de commissie adviseerde, pleit daarom voor een grondige herziening van het Deltaprogramma. In dat programma staan maatregelen tegen overstromingen en droogte beschreven. Het eerste Deltaprogramma werd in 2011 gemaakt. Er staan doelen in die tot 2050 gelden; tot dat jaar wordt het programma stapje voor stapje bijgesteld. Maar de vraag is volgens Vellinga of die benadering nog wel voldoende is.

Zo was er in 2014 nog sprake van extreme weersomstandigheden die zich rond 2050 zouden kunnen voordoen. Inmiddels heeft Nederland al te maken met zulke extremen. De overstromingen in Limburg van afgelopen zomer zijn volgens Vellinga een goed voorbeeld. "Dat het daar zo hard kon regenen, bleek niet uit modellen."

'Dubbel beschermen'

Gebieden langs de kust en rivieren lopen in de toekomst logischerwijs het meeste risico. Maar Vellinga pleit ervoor om vooral te kijken naar waar de meeste mensen veel gevaar lopen. Op die plekken zouden volgens hem bijvoorbeeld doorbraakvrije dijken gebouwd moeten worden; extra grote, stevige dijken die zo hoog of breed zijn dat de kans op een doorbraak (met als gevolg een volledige overstroming) zo goed als nul is.