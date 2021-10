Podcast De Dag - Het klimaat: de feiten op een rij

Eind deze week begint in Glasgow de klimaatconferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Volgens de Britse premier Johnson zal het een keerpunt zijn voor de mensheid, want de klimaatcrisis is misschien wel de grootste opgave waar we gezamenlijk voor staan. Het vraagstuk is zo groot en veelomvattend dat het soms moeilijk te bevatten is. In een speciale klimaatserie in aanloop naar de klimaattop gaan we dat toch proberen.

In deel één: de feiten op een rij. Een van de meest gezaghebbende klimaatprofessoren van Nederland, Jan Rotmans, hoogleraar Transitie en Duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit en medeoprichter van Urgenda, legt uit wat het probleem is waar we voor staan, waar discussie over gaat en waarover niet. En misschien ook wel fijn om te weten: hoe we niet collectief in een klimaatdepressie hoeven te belanden.

