Duitse IS-vrouw krijgt 10 jaar cel, onder meer voor dood jezidi-meisje

In Duitsland is IS-terugkeerder Jennifer W. veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De rechtbank in München veroordeelde haar voor lidmaatschap van een terroristische organisatie, medeplichtigheid tot moord, poging tot oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

De 30-jarige vrouw uit Lohne werd er onder meer van beschuldigd dat ze heeft toegekeken toen haar toenmalige echtgenoot - die in Frankfurt am Main terechtstaat - een 5-jarig jezidi-meisje doodde. Hij had haar op een binnenplaats vastgebonden, waar hij de kleuter in de brandende zon liet sterven van de dorst.

W. verklaarde eerder dat ze in 2014 om ideologische redenen naar Irak was afgereisd, om te trouwen met een IS-strijder. Het meisje werd volgens haar een jaar later gedood door haar man, als straf omdat W. het kind nat had gemaakt ter verkoeling. Naar eigen zeggen kon de Duitse daar niets tegen doen.

Shariapolitie

De zaak tegen Jennifer W. was groot nieuws in april 2019. Jezidi-organisatie Yazda noemde het proces in München destijds de eerste rechtszaak wegens misdaden tegen de religieuze minderheid door een lid van terreurbeweging IS. Ook Nadia Murad, een bekende jezidi-activiste die in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, benadrukte het grote belang van de zaak.

Tijdens het proces bekende W. eerder onder meer dat ze in Irak lid was geweest van de Hisbah, de gevreesde shariapolitie van IS. De vrouw uit Nedersaksen, die opgroeide in een protestants gezin en zich in 2013 bekeerde tot de islam, nam daarmee naar eigen zeggen in Fallujah en Mosul deel aan gewapende patrouilles om vrouwen te controleren op zedelijk gedrag.

Zelf benadrukte W. vandaag in de rechtbank dat er nog altijd twijfels waren over de precieze misdaden die ze heeft gepleegd, maar dat de rechtbank daar geen rekening mee heeft gehouden in het oordeel. Ze vindt dat er met deze veroordeling een voorbeeld wordt gesteld en zegt dat ze kennelijk moet opdraaien voor al het onrecht dat onder terreurbeweging IS is gepleegd.