'Gezellig druk' in natuurgebieden door najaarszon

Door het zonnige weer zoeken mensen massaal de recreatiegebieden op. "In de meeste natuurgebieden is het gezellig druk", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

In natuurgebied Lage Vuursche in Utrecht was het vanmiddag zelfs te druk: de toegangswegen naar het gebied werden tijdelijk afgesloten omdat de parkeerplaats te vol was, meldt RTV Utrecht. De gemeente Baarn raadde mensen aan om op de fiets naar het gebied te komen of ergens anders van de najaarszon te genieten.

Staatsbosbeheer ziet dat het op zonnige weekenddagen in het najaar vrijwel altijd druk is in de natuur. "De loofbossen beginnen te verkleuren en dan trekken veel mensen erop uit. De recreatiegebieden zijn in principe ingericht op dit soort drukte." Maar vorig jaar waren er wel regelmatig problemen, vanwege de coronamaatregelen.

De woordvoerder zegt dat boswachters mensen vragen om op de paden te blijven en wilde dieren zo min mogelijk te storen. Wie de drukte wil vermijden, kan volgens hem beter een minder bekend recreatiegebied opzoeken.

Winter in oktober

Zonnige dagen zoals vandaag zijn in het najaar niet uitzonderlijk, zegt weerman Marco Verhoef. Maar het kan er in oktober ook heel anders uitzien. Op 24 oktober in 2003 sneeuwde het en werd er lokaal een temperatuur van -8,5 gemeten.

"In de lente en de herfst zijn de extremen groter. Ook vallen ze dan meer op; een koud uiterste kan dan bijvoorbeeld sneeuw opleveren, terwijl dat in de zomer niet lukt en in de winter minder uitzonderlijk is."

Wie nog van de najaarszon wil genieten, moet snel zijn. Morgen en dinsdag trekken er wolkenvelden over het land en kan er lichte regen of motregen vallen. Woensdag is weer een droge dag.