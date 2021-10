Casino verkoopt elf werken van Picasso om ruimte voor diversiteit te maken

Het Bellagio-hotel in de Amerikaanse gokstad Las Vegas heeft elf schilderijen en andere werken van Picasso verkocht voor 100 miljoen dollar (ruim 85 miljoen euro). Moederbedrijf MGM Resorts wil met de opbrengst een meer diverse collectie kopen, met meer werken gemaakt door vrouwen, mensen van kleur, lhbti-kunstenaars of kunstenaars met een handicap.

Vijf van de verkochte schilderijen hingen jarenlang in het restaurant van het hotel. Twaalf andere werken van Picasso blijven nog in dat restaurant hangen.

Minares en muze

De veiling vond twee dagen voor de 140ste verjaardag van de Spaanse kunstenaar plaats. Veilinghuis Sotheby's had de kunstwerken onder de hamer. De veiling vond plaats in het Bellagio-hotel zelf. Het was voor het eerst dat het veilinghuis vanuit Las Vegas een veiling hield van deze omvang.

Femme au beret rouge-orange bracht 40,5 miljoen dollar op, ongeveer tien miljoen meer dan vooraf ingeschat. Het is een afbeelding van Picasso's minnares en muze Marie-Thérèse Walter die hij in 1938 maakte. De portretten Homme et Enfant en Buste d'homme waren goed voor respectievelijk 24,4 miljoen en 9,5 miljoen dollar.

Wie de schilderijen heeft gekocht, is niet bekendgemaakt.