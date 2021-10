Stichting AAP gaat opnieuw Limburgse wasberen opvangen

Stichting AAP gaat de laatste wasberen opvangen die nog in Limburg rondlopen. Daarmee wil de stichting voorkomen dat de dieren worden afgeschoten. Naar schatting leven er nog 17 tot 36 wasberen in de provincie, met name in het zuiden.

"De wasberen zijn ooit in het wild terechtgekomen, omdat we er onachtzaam mee zijn omgegaan", vertelt David van Gennep van Stichting AAP aan Omroep Flevoland. Volgens hem zijn de wasberen ontsnapt toen ze werden gehouden als huisdier. Ook komen de dieren naar Limburg vanuit het buitenland. "Langzamerhand is de populatie uitgebreid, vooral omdat we niet op tijd hebben ingegrepen."