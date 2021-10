Ruim 3300 wapens ingeleverd bij actie tegen messen op straat

Bij de landelijke wapeninleveractie zijn vorige week ruim 3300 steek-, slag- en vuurwapens naar de politie gebracht. Onder meer machetes, vlindermessen en zelfgemaakte steekwapens werden ingeleverd in de daarvoor bestemde tonnen op politiebureaus in het hele land.

De actie was voornamelijk gericht op jongeren, om het aantal wapens op straat te verminderen. Het ministerie meldt dat er 2021 messen en 220 andere steekwapens zijn afgestaan. Dat is bijna de helft meer dan vorig jaar door de politie in beslag werd genomen.

Ook werden nu bijna 500 vuurwapens en 600 overige wapens zoals munitie, nepwapens en slag- en stootwapens ingeleverd. De aantallen kunnen nog wat oplopen, omdat enkele politiebureaus nog aan het tellen zijn.

'Drop je knife, doe wat met je life'

De inleveractie is onderdeel van een campagne van het ministerie van Veiligheid en Justitie: 'Drop je knife, doe wat met je life', Een week lang konden wapens worden afgestaan zonder dat de eigenaar er straf voor kreeg.

Het aantal jongeren van 12 tot en met 17 jaar dat verdacht wordt van fatale en zware geweldsmisdrijven is de afgelopen jaren gestegen. De campagne is bedoeld om jongeren duidelijk te maken dat het niet normaal en gevaarlijk is om met een wapen de straat op te gaan.