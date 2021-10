Drones zijn te laat: wie redde door lava ingesloten honden op La Palma?

"De honden zijn in orde", was getekend het 'A-team'. Een anonieme groep heeft via sociale media de redding opgeëist van de honden die op La Palma waren ingesloten door lavastromen. Maar het is een raadsel waar de dieren zijn gebleven.

De viervoeters zaten al zo'n twee weken vast in twee betonnen waterbassins. Helikopters konden niet bij ze komen vanwege de voortslepende vulkaanuitbarstingen op het Spaanse eiland. Daarom was een grote reddingsoperatie op touw gezet om de honden een voor een per drone op te takelen en zo in veiligheid te brengen.

Spandoek

Dagenlang was er op de bijzondere reddingsactie geoefend, en overlegd met de autoriteiten voor alle benodigde papieren. Maar toen alles gereed was, werd gisteravond bij een laatste verkenningsvlucht ontdekt dat de waterbassins leeg waren. Er hing alleen een spandoek met de mededeling dat de honden veilig zijn en dat het zogenoemde A-team daarvoor verantwoordelijk is.

Op sociale media verspreidde de anonieme redders deze beelden - waarop de Spaanstalige intro van de Amerikaanse actieserie The A-Team te horen is: