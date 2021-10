Zuid-Limburg zoekt contactcentra-medewerkers: 'Klanten ervaren zachte g als prettig'

In Zuid-Limburg zijn werkgevers hard op zoek naar medewerkers in de klantenservice. Contactcentra zijn in steeds grotere getale aanwezig omdat Nederlanders steeds meer online shoppen. Ook is de regio Zuid-Limburg populair voor deze centra.

De regio heeft al zo'n 6000 arbeidsplaatsen bij ongeveer dertig contactcentra - zo genoemd omdat een groot deel van het contact tegenwoordig via de chat gaat en niet meer via de telefoon. Onder meer Zara, Vodafone, Mercedes en DHL organiseren hun klantenservice vanuit Zuid-Limburg.