Politie schiet op vermoedelijke dader van steekincident in Den Haag

Op een bedrijventerrein in Den Haag is vannacht iemand gewond geraakt bij een steekincident. De politie heeft bij de aanhouding op de vermoedelijke dader geschoten. Ook die is gewond geraakt.

Het is verder onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op beelden is te zien dat een fiets van een krantenbezorger op de grond ligt, maar het is nog onduidelijk of de bezorger gewond is geraakt. Ook het bebloede mes van de verdachte werd op straat gevonden.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident.