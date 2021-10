Spanjaarden kopen Nederlandse fietsen op, maar ze moeten wel nog wennen aan terugtraprem

Eenmaal op gemeentelijke veilingen kopen de Spaanse fietsfanaten de fietsen met honderden tegelijk op, geven ze een opknapbeurt en brengen ze naar Spanje.

Menselijker

Een simpele Nederlandse stadsfiets met terugtraprem is haast niet te krijgen in Spanje, legt Sáiz uit. Wat hem betreft koopt hij er niet genoeg op. "We willen dat Spaanse steden menselijker worden. Wat mij betreft stoppen we ze vol met dit soort fietsen."

De vierde zending volgt later dit jaar. "De kopers willen zich op een andere manier in hun omgeving verplaatsen. Juist zo'n Hollandse stadsfiets is een heel krachtig middel om dat te doen."