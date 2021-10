Nederlandse rapper Murda mag 'vanwege songteksten' Turkije niet uit

De in Turkije opgepakte Nederlandse rapper Murda mag dat land voorlopig niet verlaten. Dat bevestigt zijn management. Gisteren werd bekend dat de rapper zaterdagavond op het vliegveld in Istanbul was aangehouden en de dag erna weer werd vrijgelaten. Hij werd volgens zijn management opgepakt omdat hij in sommige nummers over drugs en seks rapt.

De rapper zou vandaag terugvliegen, maar dat is uitgesteld in afwachting van de behandeling van zijn zaak, zegt zijn management. Het management denkt dat de rapper het land binnenkort wél kan verlaten. Dit weekend staat een optreden gepland in Duitsland en maandag moet hij optreden in Oostenrijk.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten in contact te staan met de rapper. Hij kan indien gewenst consulaire bijstand ontvangen, zegt een woordvoerder.

Populair in Turkije

Murda, die in werkelijkheid Önder Dogan heet, werd in 1984 geboren in Amsterdam. De rapper is populair in Turkije. Zo is hij een jurylid van de Turkse rapversie van The Voice. Op Spotify zijn nummers van hem miljoenen keren beluisterd.

In 2008 bracht de rapper zijn eerste album uit. Hij werkte onder meer samen met andere Nederlandse artiesten, onder wie Ronnie Flex, Bizzey en Kraantje Pappie.