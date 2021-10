Stroomstoring legt deel van Haarlem plat

Een stroomstoring in Haarlem heeft een deel van de stad lamgelegd. Winkels in het centrum zijn gesloten omdat de verlichting is uitgevallen en er niet elektronisch kan worden betaald. De gemeentekantoren liggen plat en ook het politiebureau is getroffen. Ook de verkeerslichten werken niet.

Het NS-station zit ook zonder stroom. NS-medewerkers helpen mensen met inchecken, meldt hardnieuws.nl.

Op Twitter melden mensen dat ze er maar het beste van proberen te maken. Er zijn foto's van donkere ruimten, onder meer van het Haarlems Dagblad, dat een liveblog bijhoudt over de storing.

Ziekenhuis het Spaarne Gasthuis heeft geen last van de stroomstoring.

Netbeheerder Liander meldt dat zo'n 11.000 aansluitingen zijn getroffen in 41 straten. De verwachting is dat de storing rond 13.45 uur is verholpen, maar Liander houdt wel een slag om de arm. Het probleem zit bij een middenspanningsstation in de buurt van het centrum. Daar wordt de stroom onderverdeeld in wijken, meldt de netbeheerder aan het Haarlems Dagblad.