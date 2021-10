560 Afghaanse evacués krijgen uitsluitsel: mogen voorlopig blijven

560 van de ongeveer 2000 Afghanen die afgelopen zomer naar Nederland zijn geëvacueerd mogen in Nederland blijven. Zij hebben een asielbesluit gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, meldt de dienst vandaag.

In augustus evacueerde Nederland ruim 2000 Afghanen, omdat de Taliban daar de macht overnamen. Onder de evacués zijn tolken en hun gezinsleden en mensen die in het verleden in Nederlandse dienst hebben gewerkt. Zij liepen met de Taliban aan de macht mogelijk gevaar.

Voor 560 mensen ligt er nu dus een beslissing over hun asielaanvraag. Dat lag ook in de lijn der verwachting, omdat deze mensen een band hebben met Nederland.

Geregistreerd en geïdentificeerd

De IND zegt dat de asielprocedure voor de geëvacueerden is ingekort. Daarvoor zijn op diverse locaties teams ingezet die de aanvragen verwerken. De Afghanen zijn geregistreerd, geïdentificeerd en hebben voorlichting gekregen over de asielprocedure. De verwachting is dat veel meer evacués op korte termijn uitsluitsel krijgen over hun asielaanvraag.

Ook nu nog komen er vluchtelingen aan vanuit Afghanistan. Op 14 oktober arriveerde in Duitsland nog een vlucht met daarin 29 mensen uit Afghanistan, die Nederland als eindbestemming hadden.