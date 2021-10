Advocaten Michael Jackson waarschuwen VRT's King of Pop-show

Radioprogramma King of Pop op Studio Brussel is vanuit de VS gesommeerd van naam te wisselen. De titel van de quizshow is namelijk identiek aan de bijnaam van de overleden popster Michael Jackson, schrijven advocaten in een brief aan de Belgische omroep VRT.

De brief is opgesteld namens de erfgenamen van de Amerikaanse artiest. "De advocaten moeten toezien op de naam Michael Jackson en blijkbaar is de naam King of Pop ook van hen", zei presentator van de show Stijn Van de Voorde vanmorgen op de radiozender.

Volgens de VRT is er niet gelijk een rechtszaak aangespannen. Zo'n procedure zou kunnen volgen als de waarschuwing wordt genegeerd. De juridische afdeling van de omroep onderzoekt de kwestie.

'Vrij overdreven'

Het radioprogramma is al drie seizoenen te beluisteren. Op zondagochtend beantwoorden deelnemers vragen over muziek en strijden ze om de titel King of Queen of Pop. Maar op die naam rust volgens het advocatenteam auteursrecht. "Ik vind het vrij overdreven, want je kan uiteraard ook andere mensen als King of Pop zien", zei presentator Van de Voorde.

Jackson heeft overigens op wel meer dingen patent aangevraagd en gekregen. Zo zouden ook de schoenen die hij gebruikte in de videoclip van Smooth Criminal zijn gepatenteerd. Die schoenen gaven de illusie dat de popster verder voorover kon leunen zonder om te vallen dan mogelijk is.

Het ontwerp van deze schoenen is vastgelegd onder de bedrijfsnaam Triumph International. Volgens Belgische media is die onderneming ook verantwoordelijk voor het beheer van de Michael Jackson-merchandise. Ondanks dat de zanger in 2009 is overleden, krijgen zijn erfgenamen jaarlijks nog tientallen miljoenen dollars uit de verkoop van bijvoorbeeld albums.

Pedofilie

De popster is een van de bestverkopende artiesten aller tijden. Maar zijn naam wordt de laatste jaren ook geassocieerd met pedofilie.

Sommige radiostations draaien zijn muziek niet meer sinds het uitkomen van de documentaire Leaving Neverland in 2019. Daarin stellen twee mannen dat ze als kind herhaaldelijk seksueel zijn misbruikt door Jackson. De zanger heeft zulke beschuldigingen altijd ontkend.