Rusland verbreekt directe communicatie met NAVO als 'lik op stuk'-reactie

Rusland schort vanaf november alle activiteiten op van zijn eigen missie bij de NAVO, zowel in Moskou als in Brussel. De maatregel volgt op het wegsturen van acht leden van de Russische afvaardiging uit Brussel door de NAVO, begin oktober.

Het voltallige personeel van de NAVO-missie moet weg uit Moskou; hun accreditatie wordt ingetrokken, maakte buitenlandminister Lavrov bekend. Daarnaast worden ook de missie in de Belgische hoofdstad en het communicatiecentrum in Moskou gesloten.

'Voor het eerst'

Als het militaire bondgenootschap straks contact wil hebben met Rusland, dan moet dat volgens Lavrov voortaan via de ambassade in Brussel lopen. "Het is voor het eerst dat de contacten op deze manier worden stopgezet", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. "Dit betekent dat de communicatie tussen de twee partijen vanaf nu tot een minimum wordt beperkt."

Rusland is geen onderdeel van de NAVO, maar houdt via de missie bijvoorbeeld wel contact over militaire oefeningen. Het is kort samengevat een waarnemingsmissie en communicatiekanaal. In Moskou is de missie gevestigd op de Belgische ambassade. Ook in Brussel hadden de Russen, sinds de jaren 90, een permanente vertegenwoordiging. Beide kantoren worden vooralsnog gesloten.

'Lik op stuk'

Toen vorige week de accreditatie van acht Russische medewerkers werd ingetrokken, had Rusland al gezegd daarop evenredig te zullen reageren. "Dit is dus lik op stuk", zegt Koerkamp. De acht weggestuurde Russen waren volgens de NAVO "onaangekondigde inlichtingenfunctionarissen". Het is niet bekendgemaakt of de groep ook daadwerkelijk gespioneerd heeft.