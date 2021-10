'Airbnb verliest driekwart woningen in Amsterdam door registratieplicht'

Verhuurplatform Airbnb is ruim driekwart van het woningaanbod in Amsterdam kwijtgeraakt. Die vermindering komt door de registratieplicht die Amsterdam heeft ingesteld. De daling blijkt uit een peiling van de gemeente, waar de Volkskrant over schrijft.

Uit de peilingen op 28 maart en 4 oktober blijkt dat het aantal verhuuradressen op het platform is gezakt van 16.648 naar 2924. Samen met andere aanbieders, zoals Booking.com, Expedia, Tripadvisor en VRBO, ging het totale aantal adressen in Amsterdam van 18.715 naar 4128.

Registratieplicht

Particulieren die in Amsterdam hun woning als vakantieadres willen aanbieden, moeten zich sinds april registreren. Ze kregen daar tot begin deze maand de tijd voor. Ook moet iedere huurder vooraf bij de gemeente gemeld worden. Wanneer er toch ongeregistreerde huurders komen, riskeren de verhuurders een boete.

Met de maatregel hoopt de hoofdstad overlast door toeristen te beperken. Eerder probeerde de gemeente al beperkingen in te stellen, zoals een maximale verhuurperiode van dertig dagen per jaar en maximaal vier huurders per keer. Maar omdat verhuurplatforms geen gegevens delen, was dat moeilijk te controleren.

Airbnb bevestigt tegenover de Volkskrant dat alle advertenties zonder registratienummer zijn gedeactiveerd in Amsterdam. De Airbnb-directeur in Noord-Europa stelt dat het bedrijf vrijwillig meewerkt aan de verscherpte maatregelen.