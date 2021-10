3703 positieve tests, gemiddeld stijging

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 3703 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 17 minder dan gisteren.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 3377 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 46 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.