Vijftig uur dansen voor 100.000 euro, 'het is bijna mishandeling'

Honderd deelnemers, vijftig uur dansen en een geldprijs van 100.000 euro voor het koppel dat het het langste volhoudt. Het concept van het SBS-programma is simpel, maar leent zich voor een zware uitputtingsslag onder de deelnemers, en verbazing onder de kijkers. Niet iedereen kwam dan ook heelhuids uit de wedstrijd: de dansers kregen kramp, een zere rug, een verzwikte enkel, waren oververmoeidheid en sommigen moesten op brancards of in rolstoelen worden afgevoerd.

"Het is bijna een soort mishandeling", zegt presentatrice Wendy van Dijk over een oververmoeide deelnemer in de uitzending. Het programma leidde afgelopen dagen ook tot ontzette en verbaasde reacties onder kijkers, maar Talpa kijkt "positief" terug, en ook het hoofd van het medische team zegt dat het evenement "zoals verwacht" is verlopen.

De deelnemers konden rusten tijdens de vijftig-uur-durende-marathon, maar als ze er met de geldprijs vandoor willen gaan, is dat niet slim. Want het koppel dat het minste aantal minuten rust pakt, wint. Het winnende koppel, Tawatha en Jermaine, rustte precies 35 minuten uit. De overige 2965 minuten waren ze aan het dansen.

John de Mol heeft het idee voor de dansmarathon afgekeken van de Sydney Pollack-film They Shoot Horses, Don't They?. In de film wordt tijdens de Grote Depressie in de Verenigde Staten ook een dansmarathon gehouden: dat wordt een brute uitputtingsslag waar doden vallen.