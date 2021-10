Klimaatwetenschappers: nul uitstoot in 2050 is te laat

Een derde reden, zeggen klimaatexperts, is dat rijke landen de technologische en financiële mogelijkheden hebben om te investeren in bijvoorbeeld elektrische auto's, betere isolatie of groene waterstof. Ze hebben een veel beter opgeleide bevolking. En er speelt nog iets mee, zegt De Coninck. De uitstoot in de EU is al wel gedaald, maar per hoofd van de bevolking is de uitstoot hier nog steeds flink hoger dan in armere landen.

1,5 graad buiten beeld

Als de versnelling niet wordt ingezet, raakt de 1,5 graad volgens de wetenschappers snel buiten beeld. Sommige ecosystemen, zoals koraalriffen, zijn dan waarschijnlijk ten dode opgeschreven, benadrukt Van Aalst. Honderden miljoenen mensen krijgen te maken met extreme hitte, waarbij leven buiten onmogelijk wordt.

Ook waarschuwt hij voor een verdere toename van natuurrampen. "De overstromingen in Duitsland en België met honderden doden, de hittegolf in Canada, bosbranden in Australië, dat soort rampen neemt dan razendsnel toe."