Levensgroot houten standbeeld van blueszanger Harry Muskee onthuld

Een levensgroot houten beeld van blueszanger Harry Muskee is zaterdag onthuld naast het Cuby-museum in Grollo. Boomkunstenaar Jelmer Zwaan zaagde, freesde en beitelde de blueslegende uit een Drentse eik. De boom viel twee jaar geleden tijdens een zware storm om in de buurt van Nijeveen. "Hij werd bij mij afgeleverd om er ooit iets moois mee te doen", zei Zwaan eerder tegen RTV Drenthe.

Muskee was de zanger van de Nederlandse bluesband Cuby & the Blizzards en later de Harry Muskee Band. Hij wordt gezien als de grondlegger van de polderblues. De opdracht voor het houten beeld komt van Lukas Wever, een groot fan van de band en vijftig jaar lang bevriend met Muskee.

"Ik wilde iets bijzonders doen rond zijn sterfdag. Omdat ik had gezien hoe Jelmer als boomkunstenaar prachtige beelden kan maken, dacht ik aan een beeld van Muskee. Wat is er nu mooier dan een Drents icoon als Harry uit een Drentse eik te laten zagen door een Drentse boomkunstenaar", aldus Wever.

Het houten beeld is een van de vele eerbetonen aan de Drentse blueslegende die tien jaar geleden overleed. In Grolloo zijn al een bronzen beeld, een museum en een Harry Muskeepad te vinden, meldt RTV Drenthe. En in zijn geboorteplaats Assen is een rotonde naar hem vernoemd.