Ruimtesonde Lucy begonnen aan reis naar asteroïden bij Jupiter

De Amerikaanse ruimtesonde Lucy is begonnen aan een reis naar de asteroïden bij Jupiter. De sonde is vanochtend Nederlandse tijd gelanceerd vanaf lanceerbasis Cape Canaveral, in de Amerikaanse staat Florida, meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De reis van Lucy duurt twaalf jaar. In die tijd doet de sonde onderzoek naar de Trojaanse asteroïden, die in dezelfde baan rond de zon vliegen als Jupiter, op 530 miljoen kilometer afstand van de zon. Het is de eerste keer dat deze asteroïden worden onderzocht. NASA wil uitzoeken waar ze van gemaakt zijn, omdat dat iets kan vertellen over de stofwolk waaruit de zon, de aarde en andere planeten zijn ontstaan.

Lucy is voorzien van grote zonnepanelen om energie op te wekken. De sonde gaat in totaal nog drie keer langs de aarde, om gebruik te maken van de zwaartekracht.

Bekijk de lancering: