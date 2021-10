Eerbetoon aan Franse docent Samuel Paty onthuld, één jaar na moord

Bij de ingang van het Franse ministerie van Onderwijs is een plaquette onthuld als eerbetoon aan de vermoorde leraar Samuel Paty. Het is vandaag een jaar geleden dat de docent werd onthoofd door een 18-jarige Tsjetsjeens-Franse extremist, omdat hij Mohammed-cartoons in een les had getoond.

Op de plaquette staat de tekst: "Samuel Paty, vermoord omdat hij de waarden van de Republiek heeft onderwezen en verdedigd, waaronder de vrijheid van meningsuiting". Na afloop zei de Franse premier Castex dat Paty een "dienaar" van het land was, die slachtoffer werd van islamitisch terrorisme en lafheid.

Later vandaag zal president Macron een ontmoeting hebben met nabestaanden van Paty. Vanavond wordt een plein nabij de Universiteit Sorbonne naar de leraar vernoemd. Eerder kreeg Paty al postuum de hoogste Franse onderscheiding, de Légion d'Honneur, toegekend. Ook zijn al drie scholen naar hem vernoemd.

De grote Moskee van Parijs en ongeveer twintig imams herdachten vrijdag de vermoorde leraar Samuel Paty: