Drie doden bij aardbeving op Bali

Op het Indonesische eiland Bali zijn zeker drie doden gevallen door een aardbeving. Minstens zeven mensen zijn gewond en tientallen huizen zijn verwoest.

De aardbeving vond plaats in het oosten van het eiland en had een kracht van 4,8 op een diepte van ongeveer tien kilometer. Even later volgde een naschok in het noorden met een kracht van 4,3, schrijft de Amerikaanse geologische dienst USGS.

Een van de doden is een 3-jarig meisje. Ze werd geraakt door vallend puin in het district Karangasem. Twee anderen kwamen om door aardverschuivingen.

Een aantal plaatsen was enige tijd onbereikbaar door de aardverschuivingen, maar volgens hulpdiensten is iedereen nu geëvacueerd. Hoeveel schade de aardbeving precies heeft veroorzaakt wordt nog in kaart gebracht. Ook op het eiland Lombok is de aardbeving gevoeld.

Bali is sinds donderdag weer open voor toeristen uit een aantal landen, waaronder China, India, Japan, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland.