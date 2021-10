Computerwetenschappers, EU en Apple in de clinch over scannen op kinderpornofoto's

De voorgestelde technologie werkt met een zwarte lijst waarop bekend, problematisch materiaal staat. Maar technisch is er geen belemmering van het soort materiaal dat op die lijst staat, benadrukken de wetenschappers. In landen met minder of geen persvrijheid zouden techbedrijven daardoor kunnen worden gedwongen om ander materiaal op de lijst te zetten, zoals foto's en video's die het regime onwelgevallig zijn. Daardoor zou het plegen van censuur voor die overheden ontzettend makkelijk worden.

"Tot nu toe kon de politie gericht communicatie onderscheppen, met een gerechtelijk bevel", zegt Ross Anderson, een van de auteurs. De nieuwe software zou juist preventief werken en komt in feite neer op het op grote schaal zoeken naar onwenselijke informatie, schrijven de auteurs.

Daarnaast brengt zo'n systeem veiligheidsrisico's met zich mee, schrijven de wetenschappers. In alle software zitten beveiligingsproblemen, en aanvallers zouden client side scanning kunnen misbruiken voor hun aanval. Ook zetten ze vraagtekens bij de effectiviteit.

Uitgesteld

Op 1 december introduceert de Europese Unie regels om kindermisbruik en verspreiding van kinderporno tegen te gaan. Of het daarbij gaat om de betwiste technologie gaat die zou moeten worden ingevoerd, is nog niet bekend, maar een mogelijkheid is het wel, melden bronnen.

Apple stelde de invoering van zijn kinderpornoscanner vorige maand uit; het is niet bekend of het bedrijf de technologie in een later stadium alsnog wil invoeren.