Fans blijven wakker voor nieuwe single Adele

Adele heeft haar nieuwe single gepresenteerd. Ongeveer 300.000 fans zagen vannacht hoe Easy On Me om middernacht Britse tijd op YouTube werd gezet. Acht uur later had de videoclip al bijna 15 miljoen clicks en zijn de reacties overwegend positief.

Easy On Me is de eerste single van het nieuwe album 30, het eerste van de zangeres sinds 2015. Die plaat komt 19 november uit, de zangeres had de afgelopen weken al wat voorproefjes ervan gedeeld via haar sociale media.

De videoclip voor de powerballad over verloren liefde maakte de Britse zangeres met regisseur Xavier Dolan. Ze werkte ook met hem samen voor de video van Hello, dat in hetzelfde huis werd opgenomen.

Dit keer trekt Adele daar de deur achter zich dicht en trekt de wereld in: