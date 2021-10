Opnieuw landelijke storing op mobiele netwerk Vodafone

Voor de tweede keer deze week ondervinden klanten van Vodafone hinder bij het bellen en internetten. Rond 14.30 uur kwamen de eerste klachten binnen. Op de website allestoringen.nl is te zien dat de piek rond 15.00 uur lag.

De telecomaanbieder zegt nog niets te weten over de oorzaak van de landelijke storing. Ook is niet duidelijk of er een verband is met de storing van twee dagen geleden. Net als nu kwamen er ook toen duizenden klachten binnen van klanten die niet konden bellen of internetten.

"We hebben het mobiele verkeer inmiddels omgeleid naar andere datacentra en zien nu dat diensten geleidelijk weer terugkomen", zegt een woordvoerder van Vodafone. Wanneer de problemen helemaal zijn opgelost is nog niet duidelijk.