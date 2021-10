'Nederlandse corona-aanpak leidde mogelijk tot extra sterfte en gezondheidsschade'

Het coronabeleid van het demissionair kabinet is debet aan hogere sterftecijfers in Nederland. Dat concludeert adviesbureau KPMG in een kritisch rapport Dit zijn de lessen van 1,5 jaar coronacrisis over de coronastrategie van de overheid.

Doordat het beleid in Nederland werd gemaakt op basis van het aantal ziekenhuisopnames, en niet op basis van het aantal besmettingen, is er vaak te laat actie ondernomen waardoor er meer patiënten overleden, schrijft het adviesbureau. Daarmee deed Nederland het "beduidend minder goed" dan bijvoorbeeld landen als Noorwegen, Denemarken en Finland.

"De Denen bijvoorbeeld stuurden op het laag houden van de besmettingen. Als je pas ingrijpt als de ic's vol liggen, grijp je in op het laatste moment zodat het zorgsysteem niet overstroomt", vertelt onderzoeker David Ikkersheim, tevens arts en gezondheidseconoom, in Met Het Oog op Morgen. "Bij voortijdig ingrijpen houdt je de besmettingen laag, en daarmee ook de ic-opnames en de sterfte.