Koopkracht in 40 jaar tijd met bijna 60 procent omhoog

In 35 jaar tijd is de koopkracht van Nederlanders met 58 procent gestegen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Leiden waarin herziene gegevens over Nederlandse inkomens van de afgelopen decennia zijn meegenomen. De ongelijkheid in inkomens is in de periode van 1977 tot 1990 toegenomen, in de kleine 20 jaar daarna bleef de ongelijkheid vrijwel gelijk.

"Nederlandse huishoudens zijn er in het algemeen goed op vooruit gegaan, zonder dat dat ten koste ging van stijgende ongelijkheid", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen (CBS). Het onderzoek stelt wel dat de ongelijkheid in Nederland nogal groot is. "Er zijn nog steeds een miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Ik kan me voorstellen dat mensen dat te veel vinden, maar vroeger waren het er nog veel meer."

Uit het onderzoek blijkt dat die stabiliteit bij de verdeling van welvaart te danken is aan hervormingen van het belastingstelsel. Zo daalde de belasting- en premiedruk van 44 procent in 1985 tot 38,2 procent in 2019. Mensen hebben daardoor meer besteedbaar inkomen overgehouden. Ook uitkeringen zoals de AOW en aanvullende pensioenen hebben een sterke herverdelende werking.