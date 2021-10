Expats keren terug, dus de huurprijs in de vrije sector stijgt weer

Dat de huurprijzen in de vrije sector het afgelopen jaar daalden, was volgens De Groot een effect van het feit dat expats vanwege de coronapandemie wegbleven uit Nederland. "Huurwoningen die zij normaal zouden huren, bleven leegstaan en werden in prijs verlaagd om alsnog verhuurd te kunnen worden. Inmiddels zijn de reisbeperkingen grotendeels opgeheven en stijgen de huurprijzen in populaire expatsteden zoals Amsterdam", zegt De Groot.

Blijvende stijging

Het is dan ook geen verrassing dat Amsterdam nog altijd de duurste Nederlandse stad is om een woning te huren. Nieuwe huurders betaalden afgelopen kwartaal gemiddeld 22,44 euro per vierkante meter per maand.

Als we naar heel Nederland kijken, stegen de huurprijzen in provincies buiten de Randstad relatief het hardst. Vooral huurders in Flevoland (+9,2), Groningen (+8,4) en Gelderland (+6,5) moesten maandelijks dieper in de buidel tasten. Alleen in Drenthe (-1,8) en Zeeland (-7,1) daalden de huurprijzen in de vrije sector.

Volgens De Groot blijven de huurprijzen stijgen als er niets wordt gedaan aan het aanbod van huurwoningen in de vrije sector. "Beleggers moeten niet in de weg worden gezeten om huizen te bouwen en het reguleren van de vrije sector met een opkoopverbod zet zeker geen zoden aan de dijk. Zo vergroot je het aanbod niet."