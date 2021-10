Bij een derde bezoeken aan restaurants en cafés geen check op coronapas

Van alle bezoeken aan de horeca, bioscopen, concertzalen en andere gelegenheden wordt er bij ruim een derde (35 procent) niet gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS onder een representatieve groep van bijna 2300 volwassen Nederlanders.

De verschillen zijn groot: bij bezoeken aan bioscopen, theaters, concertzalen, zakelijke evenementen en stadions wordt vrijwel iedereen gevraagd een vaccinatiebewijs, testbewijs of herstelbewijs te tonen. Het gaat dan om 82 procent van de bezoeken of meer.

In kantines in de amateursport wordt meestal juist niet gecontroleerd (in 36 procent van de gevallen wel). Restaurants en cafés - de meest bezochte gelegenheden - zitten met respectievelijk 63 en 68 procent controles ongeveer op het algemene gemiddelde van 65 procent.

'Dit geeft geen safe gevoel'

Gevraagd naar concrete ervaringen van bezoekers valt op dat sommigen klagen dat áls wordt gecheckt, dat vaak niet al te precies en consequent gebeurt. "Er wordt niet naar een identiteitsbewijs gevraagd", zegt iemand. Een ander zegt: "Een keer werd ik niet gecontroleerd, de andere keer niet echt gecheckt. Het bleef bij een vluchtige blik op het scherm. Dat geeft mij geen safe gevoel."

Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, wijst erop dat het meeste gevallen wel goed gaat. Hij hoort ook alleen maar positieve geluiden van gemeenten en boa's. "Maar blijkbaar ervaren bezoekers dat anders."

Willemsen kan zich voorstellen dat horeca-ondernemers niet in alle gevallen controleren. "Als het niet druk is in je zaak en iemand moet naar het toilet, dan snap ik dat je niet gaat controleren."

Uitwijken naar locaties waar niet gecontroleerd wordt

Mensen zijn inmiddels gewend aan het gebruik van de coronapas en de gebruikers oordelen er overwegend positief over, zegt I&O-onderzoeker Peter Kanne. "Maar dan moet het eigenlijk wel waterdicht zijn. Anders ervaren ze het als schijnveiligheid."

Ruim de helft (54 procent) van de mensen die niet beschikt over een 'vaste' QR-code (door vaccinatie of herstel), zegt gelegenheden op dit moment in het geheel niet meer te bezoeken. Een op de vijf (21 procent) wijkt uit naar locaties waarvan ze weten dat er niet wordt gecontroleerd. Een kleine 10 procent laat zich vooraf testen en 2 procent zegt een QR-code van iemand anders te gebruiken.

QR-code splijtzwam

Demissionair minister De Jonge liet gisteren weten dat de coronapas voorlopig nog wel even nodig blijft. Uit het onderzoek blijkt opnieuw dat deze eind september ingevoerde maatregel de meningen in Nederland zeer verdeelt, met name die van gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Op de vraag of mensen het terecht vinden dat je pas na het tonen van een coronatoegangsbewijs een restaurants of café in mag, zegt 69 procent van de eerste groep 'ja'. Terwijl slechts 5 procent van de niet-gevaccineerden daar zo over denkt. Wordt niet-gevaccineerden gevraagd naar de redenen om af te zien van een prik, noemt 36 procent onder meer "protest tegen het vaccinatietoegangsbewijs".

Daarbij constateert I&O Research een groot verschil in inkomen. Van de mensen met een minimuminkomen ziet 36 procent af van de coronapas. Bij de hogere inkomens is dat 4 à 5 procent.